Что явилось причиной несчастий Ивана из "Конька Горбунка"?

Литература
Что явилось причиной несчастий Ивана из "Конька Горбунка"?
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Ответ:  Перо Жар-Птицы
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