Серед 80 однакових на вигляд монет одна фальшива (вона легша). Як за допомогою чотириразового використання шалькових терезів без важків знайти фальшиву монету?
Математика
Серед 80 однакових на вигляд монет одна фальшива (вона легша). Як за допомогою чотириразового використання шалькових терезів без важків знайти фальшиву монету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40< 40 1) 16<16 8<8 2)20<20 2) 8<8 4<4 3)10<10 3) 4<4 2<2 4)2<2 2=2 4) 2<2 1<1 5)1<1 5) 1<1
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