Почему зимой над сушей более высокое давление, чем над океаном, а летом — наоборот? Откуда дует летний муссон, а откуда — зимний?

География

Почему зимой над сушей более высокое давление, чем над океаном, а летом — наоборот? Откуда дует летний муссон, а откуда — зимний?

Автор: Гость