Почему зимой над сушей более высокое давление, чем над океаном, а летом — наоборот? Откуда дует летний муссон, а откуда — зимний?
География
Почему зимой над сушей более высокое давление, чем над океаном, а летом — наоборот? Откуда дует летний муссон, а откуда — зимний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что суша быстрее нагревается и остывает, а море дольше. летний - с моря, зимний с суши
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