Төмендегі етістіктерді қатыстырып күз табиғатты суреттеңдер
Қазақ тiлi
Төмендегі етістіктерді қатыстырып күз табиғатты суреттеңдер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дала булынгырланды далада агаштар алтын туске боленген
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