В однофазовой цепи переменного тока заданы сопротивления :R1= 3 ом , R2=5 ом, x=6 ом ,реактивная мощность Q=24 ВАP. Определить полное сопротивление всей цепи , ток,напряжение ,активную и полную мощность .
Физика
В однофазовой цепи переменного тока заданы сопротивления :R1= 3 ом , R2=5 ом, x=6 ом ,реактивная мощность Q=24 ВАP. Определить полное сопротивление всей цепи , ток,напряжение ,активную и полную мощность .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полное сопротивление Z=√((R1+R2)²+X²)=√(8²+6²)=10 Ом. Реактивная мощность Q=U*I*sinφ, где sinφ=X/Z=6/10=0,6; I и U - действующие значения силы тока и напряжения . Тогда полная мощность S=U*I=Q/sinφ=24/0,6=40 В*А. Активная мощность P=U*I*cosφ=40*(R1+R2)/Z=40*8/10=32 Вт. Так как S=Z*I², то I=√(S/Z)=√4 =2 А. А так как U*I=40 В*А, то U=40/2=20 В. Ответ: Z=10 Ом, P=32 Вт, S=40 В*А, I=2 А, U=20 В.
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