Пожалуйста помогите очень нужно 2*(46-х+2):4=3 которая будет х=42
Математика
Пожалуйста помогите очень нужно 2*(46-х+2):4=3 которая будет х=42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×(4+2)÷4=3 2×6÷4=3 12÷4=3 3=3
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