Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?

Математика
Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?
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Автор: Гость
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Гость:
Неправильно скоко s будет
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