Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?

Математика

Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?

Автор: Гость