Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?
Математика
Два автомобиля , находящиеся на расстоянии s км. друг от друга , движутся на встречу друг другу .Скорость первого автомобиля v1 км\ч ,второго v2 км\ч .Через какое время они снова окажутся на расстоянии s км. друг от друга ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильно скоко s будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно. Вставьте пропущенные буквы и раскрывая скобки писать проверочные слова. определить какие знаки препинания употреблены в...
Алгебра
Другие предметы