Два поезда движуться из двух городов на встречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. на каком расстояние друг от друга будут поезда 1ч до встречи и 2ч до встречи

Математика

Два поезда движуться из двух городов на встречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. на каком расстояние друг от друга будут поезда 1ч до встречи и 2ч до встречи

Автор: Гость