Два поезда движуться из двух городов на встречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. на каком расстояние друг от друга будут поезда 1ч до встречи и 2ч до встречи

Математика
Два поезда движуться из двух городов на встречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. на каком расстояние друг от друга будут поезда 1ч до встречи и 2ч до встречи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+80=140 (км/ч) скорость сближения 2) 140x1=140 (км) за один час до встречи3) 140x2=280 (км) за два часа до встречи

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