Вставь пропушеные окончания прилагательгых.Рядои напиши проверочные вопросы

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Вставь пропушеные окончания прилагательгых.Рядои напиши проверочные вопросы
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