Выразить в центрах 7600кг. 3 т. 2 т 500 кг.
Математика
Выразить в центрах 7600кг. 3 т. 2 т 500 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76 центнеров ,30 центнеров,20 центнеров ,5 центнеров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На двух участках всего 84 яблони. Если с первого участка пересадить 1 яблоню на второй, то на втором участке станет в 3 раза больше яблонь, чем на ...
Математика
Два поезда движуться из двух городов на встречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80км/ч. на каком расстояние друг от друга будут поезда 1ч до вст...
Русский язык
Запиши на первой строке формы слова , на второй однокоренные слова. Трава, травы, ??равяной, травка, травушка, травой,травами, травиночка.