Выразить в центрах 7600кг. 3 т. 2 т 500 кг.

Математика
Выразить в центрах 7600кг. 3 т. 2 т 500 кг.
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76 центнеров ,30 центнеров,20 центнеров ,5 центнеров
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