Напишите пожалуйста без ошибок и со знаками припенания срочно : Однажды мой друг Фома пошол домой и ему Родители подарили робота. он сильно обрадовался Потому что всегда мечтал о роботе который будет делать все дела. он его нас...

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Напишите пожалуйста без ошибок и со знаками припенания срочно : Однажды мой друг Фома пошол домой и ему Родители подарили робота. он сильно обрадовался Потому что всегда мечтал о роботе который будет делать все дела. он его настроил на уборку квартиры Яна решение домашнего задания. приходится форма в школу учительница проверяла домашние задания и он написал его на 5, и так продолжалось многие дни но потом его учительница вызывает и он не смог ответить на один вопрос. он пошел домой злой и печальный и иза злости Он подумал то что это робот виноват и сломал его. выходит даже с роботом без учения ничего не добьешься.

Автор: Гость