Напишите пожалуйста без ошибок и со знаками припенания срочно : Однажды мой друг Фома пошол домой и ему Родители подарили робота. он сильно обрадовался Потому что всегда мечтал о роботе который будет делать все дела. он его нас...
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Напишите пожалуйста без ошибок и со знаками припенания срочно : Однажды мой друг Фома пошол домой и ему Родители подарили робота. он сильно обрадовался Потому что всегда мечтал о роботе который будет делать все дела. он его настроил на уборку квартиры Яна решение домашнего задания. приходится форма в школу учительница проверяла домашние задания и он написал его на 5, и так продолжалось многие дни но потом его учительница вызывает и он не смог ответить на один вопрос. он пошел домой злой и печальный и иза злости Он подумал то что это робот виноват и сломал его. выходит даже с роботом без учения ничего не добьешься.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, мой друг Фома пришёл домой и ему родители подарили робота. Он сильно обрадовался, потому что всегда мечтал о роботе, который будет делать все дела. Он его настроил на уборку квартиры и на решение домашнего задания. Приходит Фома в школу, а учительница проверяла домашнее задание. И он написал его на 5, и так продолжались многие дни. Но потом учительница вызвала его к доске и он не смог ответить на один вопрос. Он пошёл домой злой и печальный, из-за злости. Он подумал что это робот виноват и сломал его. Выходит даже с роботом, без ученья не чего не добьешься.
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