Почвенный покров земли ,факторы почвообразования
География
Почвенный покров земли ,факторы почвообразования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.В. Докучаев выделял пять факторовпочвообразования: материнская (почвообразующая) порода; климат; растения; животные организмы; рельеф и время. В настоящее время они пополнились еще двумя: водами (почвенными и грунтовыми) и хозяйственной деятельностью человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! 5 класс Длина бассейна равна 12 м. Ширина его составляет 3/4 длины, а глуб??на 2/3 ширины. Водой было наполнено 11/18 объёма бассейна...
Математика
Математика