Почвенный покров земли ,факторы почвообразования

География
Почвенный покров земли ,факторы почвообразования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.В. Докучаев выделял пять факторовпочвообразования: материнская (почвообразующая) порода; климат; растения; животные организмы; рельеф и время. В настоящее время они пополнились еще двумя: водами (почвенными и грунтовыми) и хозяйственной деятельностью человека.
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