Почвенный покров земли ,факторы почвообразования

Гость: Гость:

В.В. Докучаев выделял пять факторовпочвообразования: материнская (почвообразующая) порода; климат; растения; животные организмы; рельеф и время. В настоящее время они пополнились еще двумя: водами (почвенными и грунтовыми) и хозяйственной деятельностью человека.