Напишите пожалуйста четверостишье на тему компьютерная зависимость. Задали по изо, найти не могу придумать тоже. Помогите.
Литература
Напишите пожалуйста четверостишье на тему компьютерная зависимость. Задали по изо, найти не могу придумать тоже. Помогите.
Ответ(ы):
Гость:
Ты в компьютер не играй, а уроки повторяй. не играй, не унывай, лучше книжку почитай
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