Подберите к слову кумачовый в словосочетании кумачовое знамя синонимы.Составьте с ними предложения так,чтобы главное слово слоаосочетания стояло в И.п мн.ч.,в Т. и П.п. ед.ч
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Подберите к слову кумачовый в словосочетании кумачовое знамя синонимы.Составьте с ними предложения так,чтобы главное слово слоаосочетания стояло в И.п мн.ч.,в Т. и П.п. ед.ч
Ответ(ы):
Гость:
Пожалуйста: кумачовый в данном сочетании обозначает "ярко-красный, гранатовый, карминный, карминовый, киноварный, коралловый, красный, кроваво-красный, кровавый, кумачевый, кумачный, огневой, огненный, оранжево-красный, пламенный, пунцовый, цвета кармина, цвета коралла, цвета крови, цвета огня, цвета пламени, червонный, шарлаховый" и т. п. Так что есть где "разгуляться" Итак, первое предложение: Коралловые бусы лежали в шкатулке. Второе: Школьник стоял у доски с пунцовым лицом от стыда. И третье: Блики света играли в гранатовом бокале. Я правильно поняла задание? Или необходимо составить предложения со знаменем? Пожалуйста: Ярко-красные знамена реяли на ветру. Пионеры гордились своим ярко-красным знаменем. На ярко-красном знамени выделялась золотая звезда.
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