Напишите пожалуйста название памятников ВОВ
География
Напишите пожалуйста название памятников ВОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3 рисунке Конный памятник маршалу Жукову, в самом центре города на Манежной площади Москва
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