Рассказ об экологии Казахстана на базе 2 класса
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Рассказ об экологии Казахстана на базе 2 класса
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Описать территорию Описать наличие заводов Описать мусороперераб завод в ближ будущем
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