Помогите пожалуйста 1 т = ? кг = ? г ! м =? дм = ? см =? мм 1 кв м = ? кв дм = ? кв см = ? кв мм 1 км = ? м = ? см = ? мм 1 кв км = ? кв м = ? кв дм = ? кв см

Гость: Гость:

1 километр (км) = 1 000 метров (м) 1 метр (м) = 10 дециметров (дм) = 100 сантиметров (см) 1 дециметр (дм) = 10 сантиметров (см) 1 сантиметр (см) = 10 миллиметров (мм) 1 тонна (т) = 1 000 килограммов (кг) 1 центнер (ц) = 100 килограммов (кг) 1 килограмм (кг) = 1 000 граммов (г) 1 грамм (г) = 1 000 миллиграммов (мг) 1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров (кв. м) 1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметров (кв. дм) = 10 000 кв. сантиметров (кв. см) 1 кв. дециметр (кв. дм) = 100 кв. сантиметров (кв. см) = 10 000 кв. миллиметров (кв. мм.) 1 гектар (га) = 100 аров (а) = 10 000 кв. метров (кв. м) 1 ар (а) = 100 кв. метров (кв. м) 1 куб. метр (куб. м) = 1 000 куб. дециметров = 1 000 000 куб. сантиметров (куб. см) 1 куб. дециметр (куб. дм) = 1 000 куб. сантиметров (куб. см) = 1 000 000 куб. миллиметров (куб. мм) 1 литр (л) = 1 куб. дециметр (куб. дм) 1 гектолитр (гл) = 100 литров (л) 1 литр (л) = 1000 миллилитров (мл) ТЫ ДОЛЖНА В СВОЁМ ВОЗРОСТЕ ЭТО ЗНАТЬ Я ТО С 1 КЛАССА ЗНАЮ И ТО!