Царевну Будур охраняются 6 стражников,3пеших остальные конные Сколько стражников охраняло царевну

Гость: Гость:

1. Подумайте, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика Добра и Зла? 2. Можем четко разграничить положительных и отрицательных героев в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» ? 3. Почему царица решила погубить царевну? В чем суть конфликта между ними? 4. Какими словами мы можем выразить отношение царицы к царевне? 5. Когда у царицы родилась дочь? Приведите цитату из текста, подтверждающую ваш ответ. 6. Спустя какое время после смерти царицы царь женился снова? 7. Какие качества не проявлялись в общении с людьми (только с зеркальцем) ? 8. Кому новая царица поручила расправиться с царевной? Какую смерть она приготовила для царевны? Что пишет Пушкин об этом? 9. Как звали собаку, которая охраняла дом вместе с царевной в ожидании братьев? 10.Какой вид рифмы используется в сказке? 11.Как относится царевна к царице, которая ее решила погубить, к Чернавке, которая уводит девушку в темный лес? 12. Царица, и царевна – внешне красивы. Про какую из героинь мы можем сказать, что она обладает и внутренней, душевной красотой? 13. Что вы можете сказать о Царице? С чем сравнивает автор царевну, говоря «…росла, росла, поднялась– и расцвела» ? 14. Почему царевна решила, что в тереме «люди добрые живут» ? 15. На чьей стороне Соколко? Почему? 16. Какой вопрос по этой теме был главным? К какому выводу мы пришли?