Напишите пожалуйста небольшой доклад про полушники. Заранее спасибо)

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Полушник озерный - это водный укореняющийся розеточный травянистый многолетник. Произрастает зарослями или группами на песчаном или песчано-илистом грунте по дну олиготрофных озёр на глубине до 4 метров и более. Размножается спорами, отмечена апоспория. Весьма требователен к чистоте воды.Распространяется в Северной Америке, Европе ( Скандинавия, Центральная,Атлантическая и Восточная Европа) и немногочисленные изолированные популяции на Урале и в Западной Сибири. Вид находится под угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу России. В Челябинской области охраняется на территории памятника природы «Озеро Тургояк». Полушник озёрный — биоиндикатор наиболее чистых вод, рекомендован для посадки в водоёмах, где разводят рыбу, используется для посадки в аквариумах.