Напишите пожалуйста план на тему Илья мурамец и Соловей Разбойник

Литература
Напишите пожалуйста план на тему Илья мурамец и Соловей Разбойник
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Гость:
1) История Ильи Муромца 2) Первые подвиги 3) Встреча с Соловьём-Разбойником
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