Напишите пожалуйста: "Путешествие в средневековый город" Что бы он был от лица дев??чки. Пожалуйста

История
Напишите пожалуйста: "Путешествие в средневековый город" Что бы он был от лица дев??чки. Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город казался холодным, огромные стены из серого камня окружали весь периметр, на улице был сильный смрад, что заполонял все улочки. Это первое,что возникло у неё в голове, но в те времена, когда о канализации никто даже и не придумывал, а лучшим способом решить спор было биться насмерть, на такие вещи как серость и вонь, внимание обычно не обращали. Но всё было не так плохо, как кажется, эпоха была горда своими рыцарями их дуэлями, приключениями, все мальчики тех времён хотели быть благородными закованными в сталь, а девочки мечтали о том, чтобы их спасали из замков... Именно такие стереотипы ходят о том времени, но жизнь тогда была тяжела, чума, почти полное отсутствие медицины и огромное количество вельмож и фанатиков. Да в то время жить было не сладко и девочке в то время, надо иметь не дюжий характер и силу воли, чтобы выжить, но она знала, что справиться и сможет провести время в том времени не только с пользой но и с удовольствием. Я не знаю, хоть намёк бы а то просто путешествие в средние века... Там всё было ооочень плооохооо. Про что именно написать то?
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