Напишите пожалуйста: "Путешествие в средневековый город" Что бы он был от лица дев??чки. Пожалуйста
История
Напишите пожалуйста: "Путешествие в средневековый город" Что бы он был от лица дев??чки. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город казался холодным, огромные стены из серого камня окружали весь периметр, на улице был сильный смрад, что заполонял все улочки. Это первое,что возникло у неё в голове, но в те времена, когда о канализации никто даже и не придумывал, а лучшим способом решить спор было биться насмерть, на такие вещи как серость и вонь, внимание обычно не обращали. Но всё было не так плохо, как кажется, эпоха была горда своими рыцарями их дуэлями, приключениями, все мальчики тех времён хотели быть благородными закованными в сталь, а девочки мечтали о том, чтобы их спасали из замков... Именно такие стереотипы ходят о том времени, но жизнь тогда была тяжела, чума, почти полное отсутствие медицины и огромное количество вельмож и фанатиков. Да в то время жить было не сладко и девочке в то время, надо иметь не дюжий характер и силу воли, чтобы выжить, но она знала, что справиться и сможет провести время в том времени не только с пользой но и с удовольствием. Я не знаю, хоть намёк бы а то просто путешествие в средние века... Там всё было ооочень плооохооо. Про что именно написать то?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Пешеход сначала шел в горку со скоростью 3 км.ч а затем спускался с неё со скорость?? 5 км.ч Найдите общий путь проделанный пешеходом если дорога в...
Русский язык
Найди в предложении слово образованное суффиксальным способом: В бесконечно унылой неприветливой степи на несколько вёрст слышится слегка надтрес...
Математика
1) Запишите все числа при делении которых на 5 в неполном частном получится то же число что в остатке 2) при делении какого числа на 28 неполное ...