Напишите пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо дам много баллов зарание спасибо)

История
Напишите пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо дам много баллов зарание спасибо)
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Гость:
Цитатный план на рассказ " Цветок на земле " А . Платонов
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