Напишите пожалуйста рекламу чего угодно.

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Можно написать рекламу тетради, например. План: 1.Название предмета и его описание 2. Его функции 3. Применение Реклама: Название, описание: Это тетрадь. Она выглядит как небольшая книжка с чистыми листами внутри. Функции: в тетрадке можно писать собственные мысли и задумки, а так же она используется для записи важной информации, Применение: например на уроке, на паре или на рабочем месте. ! Функции, название и описание, применение можно не писать в тексте, это чтобы понятнее было, план так же можно не писать, но если ты захочешь сделать рекламу другого предмета, он тебе пригодится. Надеюсь, нужно было сделать что то в подобном формате