Что теряет или выйгрывает страна от эмиграций квалифицированых работников и специалистов?

Обществознание
Что теряет или выйгрывает страна от эмиграций квалифицированых работников и специалистов?
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Автор: Гость
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Гость:
Я же только что писал
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