Практическая работа по биологии «Штриховое раздражение кожи», 8 класс, Драгомилов, Маш, стр. 183 Помогите, плиз............
Биология
Практическая работа по биологии «Штриховое раздражение кожи», 8 класс, Драгомилов, Маш, стр. 183 Помогите, плиз............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Практическая работа по биологии «Штриховое раздражение кожи», 8 класс, Драгомилов, Маш, стр. 183 1. Проведу ногтем по коже с тыльной стороны ладони. Обнаружу, что появилась. Образовалась белая полоска, которая через некоторое время становится красной. Это легко объяснить тем, симпатическая система, как правило, суживает кожные сосуды, а парасимпатическая их расширяет. 2. Так вот, в первом случае, когда полоска была белого цвета, сосуды сузились под влиянием симпатической иннервации. Именно эта реакция защищает кожу от сильного повреждения и возможного кровотечения. 3. Затем, когда вместо белой, возникла красная полоска – это говорит о том, что сосуды расширились под влиянием парасимпатической иннервации, т.е. тканям доставлены питательные вещества и кислород. Вывод: Обе эти системы симпатическая и парасимпатическая) всегда действуют согласованно и дополняют друг друга, обеспечивают благоприятный режим работы человеческого организма применительно к разным условиям.
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