Почему 7200 делиться на 36,25,24,12.Объясните не деля.
Математика
Почему 7200 делиться на 36,25,24,12.Объясните не деля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что 7200 кратно 36,25,24,12. Также это можно объяснить тем, что 7200 присущи признаки делимости, которые являются множителями 36,25,24,12. Разложим эти числа на множители: 36=2*2*3*3, по признакам делимости мы можем также записать(потому что у 9 есть признаки делимости): 36=2*2*9. 7200 четное число, результат деления на 2 тоже чётное число, сумма цифр - 7+2+0+0=9 делится на 9. 25=5*5. 7200 оканчивается на 0, следовательно делится на 5, результат его деления на 5 оканчивается на 0, тоже делится на 5. 24=2*2*2*3. 7200 четное число, сумма цифр результата его деления на 2 3 раза делится на 3: 9+0+0=9. 12=2*2*3. Сумма цифр 7200 дважды делённого на 2 делится на 3: 1+8+0+0=9.
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