Решите систему: 1) xlt;3. 2) x≥(-2).

Алгебра
Решите систему: 1) xlt;3. 2) x≥(-2).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Ответ :  х = [-2;3) /////////////////////////////////////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Распредели слова по столбикам. Знание адрес хотел сточная буква помоги тетрадь улица квартира город письмо ответь
Ответить
Математика
Почему 7200 делиться на 36,25,24,12.Объясните не деля.
Ответить
Биология
Какие утверждения верны? 1. Систематика-наука о классификации. 2. Вид-основная ед??ница царства растений. 3. Одуванчик название вида растений...
Ответить
Математика
Стороны прямоугольника 5 см и 7 см. Чему равна площадь квадрата, если периметр его равен периметру прямоугольника?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста составить проект на англисском для 5-ого класса!) Заранее спасибо!) Вот тема:The Best Things I Have Done This Year!)
Ответить