Решите систему: 1) xlt;3. 2) x≥(-2).
Алгебра
Решите систему: 1) xlt;3. 2) x≥(-2).
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Ответ : х = [-2;3) /////////////////////////////////////////////
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