Распредели слова по столбикам. Знание адрес хотел сточная буква помоги тетрадь улица квартира город письмо ответь

Гость: Гость:

Для начала, рассмотрим все слова. Знание - сущ., адрес - сущ., хотел - глаг., сточная - прил., буква - сущ., помоги - глаг., тетрадь - сущ., улица - сущ., квартира - сущ., город - сущ., письмо - сущ., ответь - глаг. списали ( определения т.е. сущ. глаг. и прил. давать письменно не надо). Теперь, мы видим, что слова делятся на три столбика: существительные, глаголы, прилагательные. т Теперь, всё выяснив, переходим к распределению. 1 столбик. Сущ. Знание, адрес, буква, тетрадь , улица квартира, город, письмо. 2 столбик. Глаг. Хотел, помоги, ответь. 3 столбик. Прил. Сточная. Вот и всё!