Напишите пожалуйста сочинение 15.3 что такое талант
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Напишите пожалуйста сочинение 15.3 что такое талант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Талант это очень трудное слово, талант есть у каждава, но нужно запомнить что его очень тежело найти и он парой бывает не у каждаво ,мы удевляемся жтому слову ,нознаем что внутри нас тоже есть талант.
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