Можете решить задачу по математике пожалуйста очень срочно 1. За 2 часа грузовик проезжает на 20 км больше, чем легковой автомобиль за 1 час. Скорость легкового автомобиля в 1,5 раза больше скорости грузовика. Определите скоро...
Математика
Можете решить задачу по математике пожалуйста очень срочно 1. За 2 часа грузовик проезжает на 20 км больше, чем легковой автомобиль за 1 час. Скорость легкового автомобиля в 1,5 раза больше скорости грузовика. Определите скорость каждого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х=1,5х+202х-1,5х=200,5х=20х=20:0,5х=401,5х=1,5*40=60
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