Пожалуйста решите быстро

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Ответ(ы) на вопрос:
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1) 715-375=340(км)-проехал 2 автомобиль 2)340:85=4(ч)-ехал 2 автомобиль 3)4+1=5(ч)-ехал 1автомобиль 4)375:5=75км/ч-скорость первого
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