Из какой темы этот пример?

Математика
Из какой темы этот пример?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение системы уравнений сложением!
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