Озеро Эри сточное или бессточное ? Соленое или пресное?

География
Озеро Эри сточное или бессточное ? Соленое или пресное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озеро Эри сточное, так как в него впадает река Детройт и вытекает река Ниагара. Оно пресное.
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