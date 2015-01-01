Напишите пожалуйста сочинение на тему" 25 лет независимости Азербайджанской Республики"

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27 октября 2016 года народ Туркменистана будет отмечать самый главный государственный праздник страны - 25-ую годовщину Независимости. Этот день золотыми буквами вписан в славную историю туркменского народа и является важной страницей новейшей эпохи Туркменистана.25 лет назад, Туркменистан вступил в современный этап своего исторического развития - построения открытого демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой, свободной и независимой жизни. В результате провозглашения Независимости Туркменистан впервые стал на путь подлинного государства в полном смысле этого слова, создав необходимую политико-правовую основу своей государственности в ХХI веке, адекватные образу жизни, национальным обычаям и традициям туркменского народа.С момента обретение Независимости, перед страной стояли стратегические цели и задачи, заложенные в Конституции страны: перейти на полную переработку отечественного сырья и выпуск готовой продукции - от сельскохозяйственной отрасли до промышленной и нефтегазовой; развить науку как стратегическое направление государственной политики; укрепить экономическую мощь за счет новейших технологий; внедрения в производство ноу-хау. В результате успешной реализации этих целей, сегодня Туркменистан превращается в мощную индустриальную державу с развитым перерабатывающим звеном.Избранная стратегия политического развития Туркменистана как демократического, светского, правового государства, общие содержательные контуры политического процесса в стране создают прочную основу для формирования внешнеполитического курса Туркменистана.На сегодняшний день Туркменистан установил и поддерживает дипломатические отношения более чем 130 государствами и является членом 43 международных организаций. Туркменистан активно сотрудничает с ООН и имеет своих представителей в таких авторитетных международных организациях, как ООН, ЭКО, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЮНЕСКО, является членом таких международных финансовых организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк и другие.Подлинным успехом внешней политики Туркменистана стало провозглашение постоянного нейтралитета 12 декабря 1995 года на основании Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №50/80. Туркменистан провозглашен постоянным нейтральным государством. В силу своих целей и задач, определенных Уставом, и в целом заинтересованности в миролюбивой политике, ГА ООН пошла по пути поддержки, признания нейтралитета Туркменистана и обеспечения гарантий существования. Так, в резолюции подчеркивается, что ООН "выражая надежду на то, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе, признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета".В этом контексте необходимо отметить, что в 2015 году Туркменистан отметил, юбилейную дату 20-летия Нейтралитета. К данному мероприятию за весь 2015 год были организованы международные конференции и праздничные мероприятия, посвященные Нейтралитету Туркменистана, а 12 декабря была проведена международная конференция с участием приглашенных президентов и глав правительств ряда стран.Время показало верность Туркменистана своим международным обязательствам, соответствие его нейтрального статуса долгосрочным целям Сообщества Наций, интересам развития государств и народов планеты в условиях мира и безопасности. За эти годы Туркменистан активно способствовал урегулированию региональных конфликтов, предоставляя нейтральную площадку для диалога противоборствующих сторон из различных стран. Президент Туркменистана неоднократно выступал с крупными инициативами, касающимися нераспространения оружия массового поражения, предупреждения угрозы возникновения конфликтов, превращения Центральной Азии и Каспийского региона в зону мира и взаимовыгодного сотрудничества.