Решите уравнения пожалусто. 10 баллов вам.
Математика
Решите уравнения пожалусто. 10 баллов вам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)д=25-4*2*2=9 х1=2 х2=0,5 2)(х-1)(х-2)-3(х-3)-(х-з)(х-2)=0 x^2-3x+2-3x+9-x^2-5x-5=0 -11x+6=0 11x=6 x=6/11 3)2x(x^2-4)=0 2x=0 x1=0 x^2=4 x2=2 x3=-2 4)x^2(x^2-10)=-9 x1=3 x2=-3 x3=1 x4=-1 5)4(x-3)=x^2-12x+36 4x-12-x^2+12x-36 -x^2+16x-48=0 д=256-192=64 х1=4 х2=12
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