Напишите ,как в конституций Закон Об использований Шпоргалок (только надо точнее) Зарание спасибо Зарание спасибо!Зарание спасибо!
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Напишите ,как в конституций Закон Об использований Шпоргалок (только надо точнее) Зарание спасибо Зарание спасибо!Зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шпаргалка не заменимое изобретение всех времен, для школьников, студентов и даже тех кто по старше. Шпаргалка нужна если ты не вы не выучили материал. Вы можете быстро написать на маленьком листочке и куда то спрятать. При том, если вы за ранние делаете шпаргалку вы письменно запоминаете текст, сосредоточиваетесь на нем что бы все было аккуратно и красиво.
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