Предательство в сказке снегурочка островского

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СнегурочкаЖанр: пьеса Автор: Александр Николаевич Островский Язык оригинала: русский Дата написания: 1873 ￼ Текст произведения в Викитеке Снегурочка («Весенняя сказка») — пьеса-сказка в четырёх действиях с прологомАлександра Островского. Окончена драматургом 31 марта 1873 года. Напечатана в журнале «Вестник Европы», № 9 (1873 год). В основе сюжета русская народная сказка, почерпнутая Островским из второго тома «Поэтических воззрений славян на природу» (1867) А. Н. Афанасьева. В первый раз поставлена в Москве, на сцене Большого театра, 11 мая 1873 года, в бенефис артиста Живокини. Композитором П. И. Чайковским была написана к «Снегурочке» музыка.