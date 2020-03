Пожалуйста помогите нужно вставить нужные слова вот слова: Favourite, riding, tribe, fighter, good, crosses, landmark, wavy, dream, capital Nina s........ at football.She s in the school team. His........... sport is basketba...

Английский язык

Пожалуйста помогите нужно вставить нужные слова вот слова: Favourite, riding, tribe, fighter, good, crosses, landmark, wavy, dream, capital Nina s........ at football.She s in the school team. His........... sport is basketball. He s got short............. hair and thih lips Georgy is a fire................ His .................. is to become a famous siner Her favourite hobby is horse................ The UK flag has got three............ Mexico City is the.............. city of Mexico Pygmis are a ......... in Africa. The CN Tower is a famous ........ in Toronto.

