У=х2+4х+2 РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика
У=х2+4х+2 РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=2x+4x+2 Y=6x+2 Чего ещё?
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