Луч с биссектриса угла(ab) луч d биссектриса угла (ac) найдите (bd) если угол (ad)=25 градусов
Геометрия
Луч с биссектриса угла(ab) луч d биссектриса угла (ac) найдите (bd) если угол (ad)=25 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75°т.к. ∠дс=∠ад= 25°, с- биссектриса⇒∠сб= 50° и 25+50=75°
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