Чем покрыты снаружи семена хлопчатника и каково их строение?

Гость: Гость:

Строение семян однодольных растений Семя однодольных растений имеет одну семядолю. Запасные питательные вещества могут находиться как в эндосперме, так и в семядоле. Рассмотрим строение семени на примере зерновки пшеницы. Зародыш в зерновке прилегает к эндосперму с одной стороны, хотя в большинстве случаев зародыш однодольных со всех сторон окружен эндоспермом. Вследствие такого положения, семядоля злаков имеет вид щитка, прижатого к эндосперму. Всасывающая функция щитка обеспечивается специальными клетками. Зародыш злаков очень хорошо развит и иногда имеет 2-3 зачаточных листочка. Семя злаков покрыто семенной кожурой и сросшимся с ней околоплодником. Строение семян двудольных растений Зародыши двудольных растений имеют две семядоли. Рассмотрим строение семени на примере фасоли. Семядоли фасоли крупные, содержат большой запас питательных веществ, необходимых зародышу. Однако не у всех двудольных растений запасные вещества содержатся в семядолях, у некоторых зародыш окружен эндоспермом, а семядоли развиты не сильно и выполняют функцию всасывания питательных веществ из эндосперма и передачи их зародышу. Семя покрыто семенной кожурой. Под ней находится зародыш, состоящий из двух семядолей, стебелька, корешка и почечки. Эндосперм отсутствует, он «съеден» в процессе созревания семениИсточник: я