Сочинение мой внутренний мир

Гость: Гость:

Мой мир..Внутренний мир это не органы,это ничто иное,как душа.Мой мир это не реальная жизнь или хлопоты,это я сам. Мой мир это то маленькое местечко,где таится самое сокровенное и важное для меня.В моем мире есть место для тех людей,которые дороги мне.Внутренний мир это мой покой.В него я могу уйти с головой,когда тоска берет. Внутренний мир человека,самое дорогое,как и сердце.Мы должны следить за внутренним миром,как за цветком.Ведь если не следить за своим миром,за этой гармонией мы рухнем и алчность со злостью возьмут вверх.Внутренний мир процветает внутри нас.