Как на английском приятель, помощник ,подруга , ловкость и дивннн!?????????????????? Срочно!

Английский язык
Как на английском приятель, помощник ,подруга , ловкость и дивннн!?????????????????? Срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Buddy-приятельassistant-помощникfriend-подруга dexterity-ловкостьsofa-диван
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно ...
Ответить
Литература
Предательство в сказке снегурочка островского
Ответить
Алгебра
Sin(-300) cos(4/9pi)
Ответить
Русский язык
Сочинение мой внутренний мир
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите нужно вставить нужные слова вот слова: Favourite, riding, tribe, fighter, good, crosses, landmark, wavy, dream, capital Nina ...
Ответить