Как на английском приятель, помощник ,подруга , ловкость и дивннн!?????????????????? Срочно!
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Как на английском приятель, помощник ,подруга , ловкость и дивннн!?????????????????? Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Buddy-приятельassistant-помощникfriend-подруга dexterity-ловкостьsofa-диван
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