В куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Краткая запись!!!!!!!

Математика

В куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Краткая запись!!!!!!!

Автор: Гость