В куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Краткая запись!!!!!!!
Математика
В куске было 24м ткани.Из 10м этой ткани сшили детские костюмы,а из остальной ткани-7 одинаковых пальто.Сколько метров ткани расходовали на одно пальто? Краткая запись!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-10=14(м.) 14÷7=2(м.) Ответ: На каждое пальто израсходовалось по 2 метра ткани
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