Напишите пожалуйста сочинение по картине Г.И.Нисский ''Февраль.Подмосковье''
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Напишите пожалуйста сочинение по картине Г.И.Нисский ''Февраль.Подмосковье''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне эта картина понравилась она яркая красивая рисовал её художник г.и.Нисский
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