Помогите решить всего-36 уч мальч-на 6 больше чем девочек а девочек- ?сколько всего ев участвовало

Математика

Помогите решить всего-36 уч мальч-на 6 больше чем девочек а девочек- ?сколько всего ев участвовало

Автор: Гость