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Напишите Пожалуйста виды стали! ПЛИИИЗ
Химия
Напишите Пожалуйста виды стали! ПЛИИИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие виды стали бывают? 1)Легированная сталь 2)Углеродная сталь
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