Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b

Алгебра
Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5b*(3-2b))/(6-4b-4)=(15b-10b²)/(2-4b)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переклад тексту radio and television in our live
Ответить
Українська мова
Скласти текст та тему серце матері
Ответить
Алгебра
Подскажите, пожалуйста, как это упростить
Ответить
Математика
По лижній трасі в одному напрямі йдуть два лижники . зараз відстань між ними 2.4 км . швидкість лижника . який іде попереду 9.6 км/год а швидкість ...
Ответить
Математика
Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.
Ответить