Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b

Алгебра

Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b

Автор: Гость