Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b
Алгебра
Помогите!!!!! Не знаю как решить !!!!! Вся надежда на вас!!!! 5b ------------ 4 2- -------- 3-2b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5b*(3-2b))/(6-4b-4)=(15b-10b²)/(2-4b)
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