Подскажите, пожалуйста, как это упростить
Алгебра
Подскажите, пожалуйста, как это упростить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2^(2/3) *а^(2/3) *а^(1/2) *b^(1/2))/(a*b^(1/3)*2^(1/2) = 2^(1/6) *а^(1/6)*b^(1/6)= √2аb - здесь корень шестой степени
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