Як підкреслювати прийменики та на що вони відповідають?
Українська мова
Як підкреслювати прийменики та на що вони відповідають?
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Прийменники-це службові слова.Наприклад-через,з,над
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